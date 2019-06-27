İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Japon diplomatlardan Bozkurt işareti

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, G20 Japonya Zirvesi’nde Japon diplomatlara önce öğretti, ardından Bozkurt işareti yaptırdı.

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, G20 Japonya Zirvesi'nde Japon diplomatlara önce öğretti, ardından Bozkurt işareti yaptırdı.



Japonya'da gerçekleştirilen G20 Japonya Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye'yi temsilen katılanlar arasında MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek'te yer aldı. Özyürek görüşmeler öncesi Japon diplomatlara ve zirve görevlilerine elleri ile Bozkurt işareti yapmayı öğretti. Ardından ise Japonlara Bozkurt işareti yaptırıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Özyürek'in sosyal medya hesaplarında paylaştığı bu fotoğraflar yüksek oranda beğeni aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.