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JASAT timi hırsızlara göz açtırmıyor

Sivas’ın Gölova ilçesinde bağ evlerinde yaşanan hırsızlık olayları JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çözüldü.

Sivas'ın Gölova ilçesinde bağ evlerinde yaşanan hırsızlık olayları JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çözüldü.


Sivas'ın Gölova ilçesinde bağ evlerinde meydana gelen hırsızlık olayları Sivas İl Jandarma Komutanlığı JASAT timi ve Gölova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aydınlatıldı. Evlerden çalınan çok sayıda matkap, hızar ve hırdavat aletleri Suşehri ilçesindeki farklı hurdacılarda bulundu. Bulunan aletler Jandarma ekipleri tarafından sahiplerine teslim edildi. Öte yandan olayın şüphelisi O.Ö. firar etti. Jandarma ekipleri firar eden şahsı yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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