Jordy Caicedo, Sivasspor'daki 2. golünü attı

Sivasspor'un Ekvadorlu oyuncusu Jordy Caicedo, Trabzonspor maçında attığı golle bu sezon kırmızı-beyazlı takımdaki gol sayısını 2'ye yükseltti.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşan Sivasspor'da takımın 1 golü Ekvatorlu oyuncu Jordy Caicedo'den geldi. Maçın 90+3. dakikasında topla buluşan Caicedo, yaptığı vuruşla topu kaleye gönderdi. Caicedo golün ardından sevinç yaşadı.

25 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 2'ye çıkardı. Caicedo'nun kırmızı-beyazlı takım ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek.