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Jorge Felix, gol sayısını 2'ye yükseltti

DG Sivasspor’un 29 yaşındaki oyuncusu Jorge Felix, Yeni Malatyaspor maçında attığı golle bu sezon 2.

DG Sivasspor'un 29 yaşındaki oyuncusu Jorge Felix, Yeni Malatyaspor maçında attığı golle bu sezon 2. kez rakip fileleri havalandırdı.


Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Sivasspor'da Jorge Felix attığı golle galibiyete katkı sağlarken, bu sezon 2. kez ağları sarstı. Maçın 80. dakikasında Claudemir'in yerine dahil olan İspanyol oyuncu Felix, 88. dakikada Max Gradel'in pasıyla topu ağlarla buluşturdu. Felix böylece bu sezon 2. kez takımı adına skor üretti.


Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 17 maça çıkan Felix, 3 kez de ilk 11'de görev aldı. Jorge Felix, 399 dakika oyunda kaldı.

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