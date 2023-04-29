Jorge Jesus: “Şampiyonluk için bütün maçları kazanmalıyız”

Eğer şampiyonluk yarışında olmak istiyorsak kalan bütün maçlarımızı kazanmalıyız” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor deplasmanından 3-1 galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Jesus, “Maçın ilk yarısında 11'e 11 oynanırken akıllı bir oyun sergiliyorduk. 3 topla çıkışımızla gol bulduk. Maç içerisinde üstün olan taraf bizdik. İkinci yarıda biraz daha geri çekildik skorun verdiği rahatlıkla. Fenerbahçe'nin DNA'sında baskılı oynamak var. Bir kişi eksik bir şekilde skoru korumaya çalıştık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı da tebrik ediyorum çok iyi destek oldular. Taraftarın her zaman bizim yanımızda olması çok önemli. Bizim Galatasaray ile olan puan farkını kapatabilmek için bütün maçlarımızı kazanmalıyız. Eğer şampiyonluk yarışında olmak istiyorsak kalan bütün maçlarımızı kazanmalıyız” dedi.

“Kupa maçı daha zor olacak”

Çarşamba günü Sivasspor ile oynayacakları kupa maçını da değerlendiren Jesus, “O maçta Sivasspor aynı şekilde oynar mı bilemiyorum. O maç daha zor olacak. Umarım takımım o günde defansif anlamda iyi bir performans sergiler. Ne kadar çok oyuncum iyileşirse o maça daha iyi odaklanacağız” ifadelerini kullandı.

“24 saat çok önemli”

Bir gazetecinin, “Oyundan sakatlanarak çıkan Valencia'nın durumu nasıl?” şeklindeki sorusuna Jesus, “Doktor olmadığım için net bir teşhis belirleyemem. Hemen hastaneye gitti. Şu anda toparlandı, kendine geldi ve bilinci açık aldığımız bilgiye göre. Durumunu gözlemleyeceğiz ve bakacağız. Kafaya alınan darbeden sonra 24 saat çok önemli” yanıtını verdi.