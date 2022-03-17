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Judo şampiyonasından Türkiye üçüncülüğü ile döndü

Ordu’da yoğun katılımla yapılan “Judo Spor Toto Gençler Türkiye Şampiyonasına” Sivas’ı temsilen katılan Aleyna Tutuş, 63 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

Ordu'da yoğun katılımla yapılan “Judo Spor Toto Gençler Türkiye Şampiyonasına” Sivas'ı temsilen katılan Aleyna Tutuş, 63 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.


Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Judo Federasyonu tarafından Ordu'da Gençler Türkiye Judo Şampiyonası düzenlendi. Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'na 61 ilden yaklaşık 800 sporcu ve toplamda 2 bin kişi katıldı.


Sivas'ı temsilen şampiyonaya katılan antrenör Hakan Cebeci'nin sporcusu olan Aleyna Tutuş, 63 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu. Kente bronz madalya ile dönen Tutuş, Sivas Judo camiasına mutluluk yaşattı.

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