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Judoda Türkiye Şampiyonu oldu

Yozgat’ta gerçekleştirilen Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası’na Sivas’ı temsilen katılan Eymen Çapraz kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Yozgat'ta gerçekleştirilen Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası'na Sivas'ı temsilen katılan Eymen Çapraz kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.


Okul Sporları Daire Başkanlığı ve Judo Federasyonu tarafından organize edilen “Yıldızlar Türkiye Şampiyonası” Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte 57 ilden 398 sporcunun katıldığı turnuvada, sporcular müsabakalarda başarılı olabilmek için kıyasıya mücadele etti.


Şampiyonaya Sivas'ı temsilen antrenör Hakan Cebeci nezaretinde katılan sporcu Eymen Çapraz, Selçuk Ortaokulu adına yarışarak 38 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. Antrenör Cebeci, kente altın madalya ile döndükleri için çok mutlu olduklarını belirtti.

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