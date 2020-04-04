Kaba yem açığının giderilmesi projesi kapsamında tohum dağıtıldı

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kaba yem açığının giderilmesi kapsamında çiftçilere tohum dağıttı

İl Özel İdaresi, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Kaba Yem Açığının Giderilmesi Projesi kapsamında “Tohum Dağıtım Töreni” düzenlendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında katılımcı sayısının az tutulduğu ve gerekli önemler alınarak düzenlenen törene; Sivas Valisi Salih Ayhan, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Tohum dağıtma töreninin açılış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, üretimi artırmak adına hız verdiklerini belirterek, "İl Özel İdaresi ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi finansmanı ile İl Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan; Merkez ve 16 ilçemizde yürütülecek olan toprağın kurtarıcısı, hayvancılığın olmazsa olmazı “Kaba Yem Açığının Giderilmesi Projesi” kapsamında hayvancılıkla uğraşan işletmelere; Sulu tarım arazilerinde ekilmek üzere 50 ton yonca ve 3000 paket silajlık mısır tohumu, kuru tarım arazilerinde ekilmek üzere 100 ton korunga tohumu dağıtımı yapılacaktır. Dağıtımı yapılacak bu tohumlarla; yaklaşık 17 bin dekar alanda yonca, 10 bin dekar alanda korunga, 18 bin dekar alanda silajlık mısır yetiştirilecektir. Toplam 45 bin dekar alanda yem bitkileri ekimi gerçekleştirilecektir” dedi.

Sivas Valisi Salih Ayhan konuşmasında, tarımı gündemde düşürmemeye çalıştıklarını ifade ederek, “ Zorunlu kamu hizmetleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son bir ayda 4 kavramı çok önemsiyoruz. Bunlar; sağlık, tarım, gıda ve kamu düzeni. Sağlıkla ilgili ilimizde tedbirler alıyoruz. Sosyal izolasyon sağlıyoruz. Tarımı da gündemden düşürmemeye çalışıyoruz. Küresel salgınlarda insanı en çok tedirgin eden şey kıtlık olma ihtimali. Bunun için de bugün bu toplantıyı yapmayı uygun gördük. Birçok çalışma yapıyoruz. Bunların en önemlisi tarım ve hayvancılık. Üretim zinciri devam edecek. Kendi kendine yeten bir ülke olmamız için de var gücümüzle çalışacağız. Burada ki yoğun gayretlerimiz hayvancılığı da, ot borsasını da geliştirecek. Bunların hepsi bir bütündür. Koronavirüs ile ilgili yaptığımız toplantılar kadar bugün yaptığımız bu toplantının da önemli olduğunu düşünüyorum. Tarım faaliyetlerin ve üretimin devam ettiğini özellikle ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından çitçilere; yonca, silajlık mısır ve korunga tohumlarının dağıtımı gerçekleştirildi.