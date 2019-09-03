Kaçak avcılara ceza yağdı

Av sezonunun açılması ile Sivas'ta yasa dışı avlanan 75 kaçak avcıya para cezası kesildi.

Sivas'ta av sezonunun açılması ile Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri denetimlerine başladı. İlk gün gerçekleştirilen denetimlerde yasa dışı avlanan 75 kaçak avcı tespit edildi. Kaçak avcılara idari para cezası uygulandı. Kullandıkları av malzemelerine ise el konuldu. Denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.