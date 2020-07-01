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Kaçak avcıların topladığı salepler yeniden toprakla buluştu

Sivas’ta 5 kişi tarafından kaçak olarak toplanan 50 kilogram salep soğanı ekipler tarafından tekrar doğal ortamına ekildi.

Sivas'ta 5 kişi tarafından kaçak olarak toplanan 50 kilogram salep soğanı ekipler tarafından tekrar doğal ortamına ekildi.


Geçtiğimiz gün Sivas'ta 5 vatandaş koruma altında olan salep soğanını topladığı sırada Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalanmıştı. Kentte av koruma ve kontrol çalışması yapan ekipler 5 şahsa kişi başı 73 bin lira olmak üzere toplam 365 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanmıştı. Öte yandan şahısların topladığı 50 kilogram salebe el konulmuştu. Bugün ise el konulan salep soğanları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından doğal ortamına yeninden ekimi yapıldı.

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