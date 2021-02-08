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Kaçak iskambilin faturası 13 bin 185 TL

Sivas’ta sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayarak kahvehanede iskambil oynayan 6 şahsa ve iş yeri sahibine toplam 13 bin 185 TL ceza uygulandı.

Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayarak kahvehanede iskambil oynayan 6 şahsa ve iş yeri sahibine toplam 13 bin 185 TL ceza uygulandı.


Polis ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında bir kahvehane de iskambil oynandığı bilgisini aldı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda kahvehanede iş yeri sahibiyle birlikte 7 kişinin bulunduğu tespit edildi. Kuralları hiçe sayan şahıslara toplamda 13 bin 185 TL değerinde ceza tutanağı düzenlendi.

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