Kaçak kazı yapan şüphelilere birde kısıtlamayı ihlalden 6 bin 300 lira ceza

Sivas'ta gece saatlerinde devriye atan jandarma ekipleri kaçak kazı yaptığını tespit ettikleri şahıslara birde sokak kısıtlamasını ihlalden 6 bin 300 lira para cezası kesti.

Edinilen bilgilere göre olay saat 01.00 sıralarında Sivas merkeze bağlı Yazıbaşı köyünde meydana geldi. Jandarma ekiplerinin önleyici kolluk devriyesi sırasında, 58 BY 059 plakalı otomobildeki M.A. (38) ve Ö.Y.'ye (37) kimlik kontrolü yapıldı. Şüpheli tavırlar sergileyen 2 kişinin, yapılan kontrol sonrası arazide izinsiz kazı yaptıkları tespit edildi. Jandarma ekiplerince daha sonra araçta yapılan aramada; izinsiz kazı yapılmak üzere detektör, manila, kazma, murç, kürek, çekiç, keser, balyoz, demir kazık, kulaklık, adaptör ve kalem pil ele geçirildi. M.A. ve Ö.Y.'ye sokağa çıkma kısıtlanmasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 6 bin 300 lira para cezası uygulandı. Şüpheliler, cumhuriyet savcılığınca alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.