İhlas Haber Ajansı

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Kaçak kazıya suçüstü operasyon

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.


Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı, Sultan köyü kırsal kesiminde izinsiz kazı yapıldığına dair ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi, kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Operasyonda, kazıda kullanılan detektör ve kumandası ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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