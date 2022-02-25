İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kaçak tütüne geçit verilmedi

Sivas’ta tütün kaçakçılığına yönelik mücadele kapsamında bir adres ve araçta yapılan aramada bol miktarda gümrük kaçağı tütün ve makaron ele geçirildi.

Sivas'ta tütün kaçakçılığına yönelik mücadele kapsamında bir adres ve araçta yapılan aramada bol miktarda gümrük kaçağı tütün ve makaron ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından tütün kaçakçılığına yönelik faaliyetler kapsamında bir adres ve bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 41 bin 800 adet boş makaron, 2 bin 360 adet dolu makaron, 46 kilo kaçak tütün ve 120 adet sahte bandrol ele geçirildi. 1 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçlaması ile işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.