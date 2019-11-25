İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaçak yaban keçisi avına 60 bin TL ceza

Sivas’ın Suşehri ilçesinde yaban keçisi avlayan kaçak avcılara toplamda 60 bin TL para cezası yazıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaban keçisi avlayan kaçak avcılara toplamda 60 bin TL para cezası yazıldı.


Suşehri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz gün ilçenin Çakırlı Köyü kırsalında gerçekleştirilen denetimlerde; Y.D., M.C. ve G.C. isimli şahısların kaçak olarak yaban keçisi avladıkları tespit edildi. Her birine 4915 sayılı yasaklı tür avlama suçlamasıyla 20 bin TL olmak üzere toplamda 60 bin TL para cezası kesildi. Kaçak avlanan bir yaban keçisi de Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.