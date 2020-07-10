İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaçırdıkları araba ile kaza yaptılar

Sivas’ta 18 yaşındaki genç, izinsiz olarak aldığı babasına ait otomobille takla attı, sürücü ve araçta bulunan 3 genç hafif şekilde yaralandı.

Sivas'ta 18 yaşındaki genç, izinsiz olarak aldığı babasına ait otomobille takla attı, sürücü ve araçta bulunan 3 genç hafif şekilde yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Sivas merkeze bağlı Bademkaya köyünde gerçekleşti. Kazada 18 yaşındaki sürücü H.Y. babasına ait 58 ABA 726 plakalı araçla köyden şehir merkezine seyir halindeyken yoldan çıkarak takla attı. Şarampole devrilen Renault marka araçtaki sürücü ve yanında bulunan B.K.(17), E.K.(16) ve H.Y(16) hafif şekilde yaralandı. H.Y'nin(18) tedavisi olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Diğer gençler ise olay yerinde ayakta tedavi gördü. Sürücü H.Y'nin(18) babasına ait otomobili izinsiz olarak aldığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.