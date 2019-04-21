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Kaçırdıkları araba ile kaza yaptılar, yaralı olarak kaçtılar

Sivas’ta komşularının izinsiz olarak aldıkları otomobili ile kaza yapan 3 genç yaralandı.

Sivas'ta komşularının izinsiz olarak aldıkları otomobili ile kaza yapan 3 genç yaralandı. Kaza sonrası hurdaya dönen aracı bırakan gençler kaçtı.


Edinilen bilgiye göre, Sivas merkez ilçeye bağlı Orhan Gazi Mahallesi'nde kaza yapan bir aracın içerisinde 3 yaralı bulunduğu bilgisini alan polis ve sağlık ekipleri olay yerine gittiklerinde hurdaya dönmüş bir araçla karşılaştı. Görgü tanıklarının ifadesine göre hızla gelen aracın beton direğe çarptığı ve aracın içindeki 3 gencin yaralı olarak araçtan çıkıp kaçtığı öğrenildi. Yaklaşık 15 yaşlarındaki 3 gencin komşularının aracını izinsiz olarak aldıkları ve kazadan sonra kayıplara karıştıkları belirlendi. Kaza sonrası olay yerine gelen gençlerden birinin babası panik yaşadı. Baba polislerin verdiği suyu içerek sakinleşmeye çalıştı. Yaralı gençlerin bulunması için çalışma başlatıldı.

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