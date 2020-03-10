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Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için öğrencisini alçı ile kapladı

Sivas’ın Hafik ilçesinde kadın cinayetlerine dikkat çekmek isteyen akademisyenler, üniversite öğrencisinin üzerini alçı ile kapladı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde kadın cinayetlerine dikkat çekmek isteyen akademisyenler, üniversite öğrencisinin üzerini alçı ile kapladı.


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu ve Hafik KYK Yurt Müdürlüğü işbirliği ile Anadolu'da Çağlar Boyu Kadın konulu panel düzenlendi. Panele çok sayıda öğrenci ve akademisyen katıldı. Panelde kadın cinayetlerine dikkat çekmek için enstalasyon yöntemi kullanılarak yapılan çalışma ilgi odağı oldu. Kadın cinayetlerine dikkat çekmek isteyen Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Öğretim Görevlisi Yunus Yapalı, Şevval Kıymık isimli öğrencinin üzerini naylon ile izole ettikten sonra alçı ile kapladı. Akademisyenleri, öğrencinin üzerine merdane ve terlik bırakarak yaptıkları çalışmayla kadın cinayetlerine dikkat çekti.


Etkinlik hakkında bilgi veren Cumhuriyet Üniversitesi Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu Öğretim görevlisi Fatma Şeker, “Etkinliğimizde kadının toplumdaki yerine, son dönemlerde yaşanan kadın cinayetlerine ve kadına şiddet konularına dikkat çekmek istedik. Etkinlikte enstrasyon tekniği kullanılarak toplumda kadına şiddet konusunun bir tablosu oluşturulmaya çalışıldı “dedi.


Programda, 25 çalışmanın yer aldığı yağlı boya resim sergisi de açıldı.

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