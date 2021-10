Kadın girişimcilere tam destek

Eğitim programları, işbirliği ve tanıtımlarla daha da güçlenmek isteyen kadın kooperatiflerinin Sivas Valiliği'nin destekleriyle Sivas merkez ve ilçelerde sayıları artarak üretime devam ediyor. Her biri kendi alanında örnek teşkil edecek şekilde üretime geçmeyi başaran kooperatiflere, Vali Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan'da zaman zaman ziyaretler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, üretim çeşitliliği konusunda bilgi alışverişi yapmak ve tanışmak amacıyla vali yardımcıları eşleri, ilçe kaymakamları eşleri, girişimci kadınlar ile il merkezi ve ilçelerden gelen kadın kooperatifleriyle Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu tarafından hazırlanan programa katılan Ayhan, kadınlarla bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Programın ardından Zeynep Akkiraz Ayhan, Kadın kooperatifleri ve girişimci kadınlar çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

“Hevesiniz ve isteğiniz daim olduğu sürece her zaman kazanacağınıza inanıyorum''

Programda konuşan Zeynep Akkiraz Ayhan, “Biz kadınlarımızı güçlendirmeden, onlar üretime dahil olmadan devletin yükselişi söz konusu olamaz. Bu nedenle sizleri sürece dâhil etmek istedik. Tabi ki girişimcilik zor bir iş. Özellikle bunu sürekli bir deneyim yanılma gibi düşünün. Zor oluyor. Ve girişimcide bulunması gereken en önemlisi heves. Hevesten sonra mutlaka dayanıklı olması lazım, sağlam sinirleri olması lazım, kararlı olması gerekiyor. İş bilirlik olması lazım ve pazarlama yöntemlerini çok iyi bilmesi gerekiyor. Bu yöntemleri göz önüne alarak sizler için Valilik olarak girişimci kadınlar akademisi kurduk. İnşallah orada da her türlü sorunlarınızda, destek almak istediğiniz konularda her şekilde destek olacağız. Bu girişimcilikte pes etmemek gerekiyor. Bir girişimciyi kaybettiren şey aslında başarısız olması değil hevesinin ve isteğinin kırılmış olması. Hevesiniz ve isteğiniz daim olduğu sürece her zaman kazanacağınıza inanıyorum. Bu konuda her zaman yanınızdayız" dedi.