Kadına şiddet masaya yatırıldı

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” kapsamında, Sivas'ta ki paydaşlar bir araya geldi.

Valisi Salih Ayhan'ın başkanlığında ‘Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı' gerçekleştirildi.Toplantıya; Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Âlim Yıldız, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda; Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele alanında çalışan tüm kurumların, 2019 yılı verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı.

Toplantıda konuşan Vali Salih Ayhan, “Ülkemizde 2019 yılı verilerine göre; 318 kadınımız şiddete maruz kalarak hayatını kaybederken, ilimizde bu yıl hiç cinayet vakası yaşanmamıştır. Yine bu yılın ilk on aylık verilerine göre 70 bin 897 kişi hakkında koruyucu tedbir kararı verilmiş, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artış kaydedilmiştir. İlimizde ise 245 kişi hakkında koruyucu tedbir kararı verilmiştir. ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddet, Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler' konularında verilen eğitimlerle toplumun her kesimine ulaşılması sağlanmıştır. 2019 yılında Sivas özelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 6431 personele, cezaevindeki 700 hükümlüye, 68 muhtara, 4 bin vatandaşa ulaşılarak konu ile ilgili eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir” dedi.