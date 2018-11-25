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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde erkek destekçi bulamadılar

Sivas’ta sivil toplum örgütleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle kent meydanında basın açıklaması yaptı.

Sivas'ta sivil toplum örgütleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle kent meydanında basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına sadece kadınların destek vermesi dikkat çekti.


Sivas'ta çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi. Yaklaşık 30 kadının katıldığı program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Programa katılan kadınlar, sloganlar atarak kadınlara uygulanan şiddete dikkat çekti.



"Erkeklerden destek beklerdik"


Programa erkeklerin katılım sağlamadığını, böyle bir günde erkeklerden destek beklediklerini belirten Nurten Yanalak, "Dünyada ve ülkemizde şiddete maruz kalarak katledilen kadınları saygıyla anıyoruz. Şiddet uygulayan erkekleri ve şiddeti kınıyorız. Şiddete 'hayır' diyoruz. Bugün kadına yönelik şiddetle mücadele günü, biz kadınlar olarak her zaman şiddeti görüyoruz ama aslında bugün tüm erkeklerin dışarı çıkıp kadına yönelik şiddetle mücadeleyi desteklemesi gerekirdi. Biz kadınlar olarak onları görmek istiyoruz. Kadına yönelik şiddeti onlar yürütsünler, onlar tepki göstersinler, biz insanız şiddet uygulamamalıyız diye erkeklerin yapması gereken bir eylemi bekliyoruz. Bugün erkek yoktu maalesef ve erkekler katılım sağlamadı" dedi.

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