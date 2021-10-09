Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Sivas Belediyespor: 27 - Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü: 22

Lig A Grubu ilk hafta maçında Sivas Belediyespor Kulübü, Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü'nü konuk etti. Sivas Belediyespor mücadeleyi 27-22 kazandı.

Taha Akgül Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iki takım etkili başladı. Elazığ ekibi ilerleyen dakikalarda rakibine karşı üstünlüğünü kurdu ve soyunma odasına 12-11 önde girdi. İkinci yarıda ise rakibine karşı üstün oynayan Sivas Belediyespor, kontrolü eline aldı ve maçı 5 sayı farkla 27-22 kazandı.

Karşılaşmanın ilk devresinde iki takım arasında gerginlik yaşandı. Sahaya antrenör ve yöneticilerin girmesiyle olaylar son buldu. Gerginliğin ardından Elazığ ekibinde Esengül Adsız, Sivas Belediyespor'da ise Nazlı Tan ve Büşra Sadıç kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Sivas Belediyespor Kadın Hentbol Takımı bu skorun ardından puanını 2'ye çıkartarak ligdeki ilk galibiyetini aldı. Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü ise puansız kaldı.

Karşılaşmayı Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç ve yönetim kurulu üyeleri takip etti.