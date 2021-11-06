Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Sivas Belediyespor: 40 - Olimpik Pazar Spor Kulübü: 33

Lig A Grubu 5. hafta maçında Sivas Belediyespor Kulübü, Olimpik Pazar Spor Kulübü'nü konuk etti. Sivas Belediyespor mücadeleyi 40-33 kazandı.

Taha Akgül Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iki takım etkili başladı. Sivas ekibi ilerleyen dakikalarda rakibine karşı üstünlüğünü kurdu ve soyunma odasına 19-15 önde girdi. İkinci yarıda da rakibine karşı üstün oynayan Sivas Belediyespor, kontrolü tamamen eline aldı ve maçı 7 sayı farkla 40-33 kazandı.

Sivas Belediyespor Kadın Hentbol Takımı bu skorun ardından puanını 8'e çıkartarak liderliğe yükseldi. Olimpik Pazar Spor Kulübü ise 6 puanla 4. sıraya geriledi.