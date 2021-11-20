Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Sivas Belediyespor: 42 - Kızıltepe Spor Lisesi: 34

Lig A Grubu 7. hafta maçında Sivas Belediyespor Kulübü, Kızıltepe Spor Lisesi Spor Kulübü'nü konuk etti. Sivas Belediyespor mücadeleyi 42-34 kazandı.

Taha Akgül Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iki takım etkili başladı. Sivas ekibi ilerleyen dakikalarda rakibine karşı üstünlüğünü kurdu ve soyunma odasına 21-15 önde girdi. İkinci yarıda da rakibine karşı üstün oynayan Sivas Belediyespor, kontrolü tamamen eline aldı ve maçı 8 sayı farkla 42-34 kazandı.

Sivas Belediyespor Kadın Hentbol Takımı bu skorun ardından puanını 11'e çıkartarak 2. sıraya yerleşti. Mardin temsilcisi ise 6 puanla 7. sıraya geriledi.