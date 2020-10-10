Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 22 - Kastamonu Belediyesi: 38

hafta müsabakasında Sivas Belediyespor, Kastamonu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nü konuk etti. Kastamonu ekibi, mücadeleyi 38-22 kazandı.

Taha Akgül Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iki takımda etkili başladı. Daha sonra Kastamonu Belediyesi rakibine karşı üstün oynadı ve soyunma odasına 16-13 önde girdi. İkinci yarıya da etkili başlayan Kastamonu ekibi maçı 16 sayı farkla 38-22 kazandı.

Karşılaşmayı Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç ve yönetim kurulu üyeleri takip etti.