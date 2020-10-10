İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 22 - Kastamonu Belediyesi: 38

Kadınlar Hentbol Süper Lig 3.

hafta müsabakasında Sivas Belediyespor, Kastamonu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nü konuk etti. Kastamonu ekibi, mücadeleyi 38-22 kazandı.


Taha Akgül Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iki takımda etkili başladı. Daha sonra Kastamonu Belediyesi rakibine karşı üstün oynadı ve soyunma odasına 16-13 önde girdi. İkinci yarıya da etkili başlayan Kastamonu ekibi maçı 16 sayı farkla 38-22 kazandı.


Karşılaşmayı Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç ve yönetim kurulu üyeleri takip etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.