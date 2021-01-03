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Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 24 - Konyaaltı Belediye: 31

Kadınlar Hentbol Süper Ligi erteleme müsabakasında Sivas Belediyespor, Konyaaltı Belediye Spor Kulübü’nü konuk etti.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi erteleme müsabakasında Sivas Belediyespor, Konyaaltı Belediye Spor Kulübü'nü konuk etti. Konya ekibi, mücadeleyi 31-24 kazandı.


Taha Akgül Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iki takım da etkili başladı. Daha sonra Sivas Belediyespor rakibine karşı üstün oynadı ve soyunma odasına 16-15 önde girdi. İkinci yarıda ise Konya ekibi rakibi karşısında üstünlüğü sağladı ve maçı 7 sayı farkla 31-24 kazandı.


Karşılaşmayı Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

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