Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 26 - Anadolu Üniversitesi GSK: 41

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin erteleme maçında Sivas Belediyespor Kulübü, Anadolu Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü'nü konuk etti. Anadolu Üniversitesi mücadeleyi 41-26 kazandı.

Taha Akgül Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iki takım etkili başladı. Anadolu Üniversitesi ilerleyen dakikalarda rakibine karşı üstünlüğünü kurdu ve soyunma odasına 18-16 önde girdi. İkinci yarıda da rakibine karşı üstün oynayan Anadolu Üniversitesi, kontrolü eline aldı ve maçı 15 sayı farkla 41-26 kazandı.

Sivas Belediyespor Kadın Hentbol Takımı bu skorun ardından 6 puanda kalarak 11. sırada yer aldı. Anadolu Üniversitesi ise puanını 13'e yükselterek 9. sıraya çıktı.

Karşılaşmayı Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç ve yönetim kurulu üyeleri takip etti.