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Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 32 - İzmir Büyükşehir Belediye: 35

Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nin 1.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin 1. haftasında Sivas Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik Spor Kulübü'nü konuk etti. İzmir Büyükşehir Belediye, rakibi 35-32 mağlup etti.


Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin 1. haftasında İzmir Büyükşehir Belediye, deplasmanda Sivas Belediyespor'un 3-1 yendi. Taha Akgül Spor Salonu'ndaki mücadeleye iki takım da etkili başladı. İzmir temsilcisi, Sivas'a karşı üstün oynadı ve soyunma odasına 18-15 önde girdi. İkinci yarıya da etkili başlayan konuk ekip, müsabakayı 3 sayı farkla 35-32 kazandı.


Sivas Belediyespor'da Ayşe Küçükdağ kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.


Bu skorun ardından İzmir Büyükşehir Belediye, ligdeki ilk 2 puanını aldı. Sivas Belediyespor ise haftayı mağlubiyetle tamamladı.


Karşılaşmayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç takip etti.

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