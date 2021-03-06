Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 35 - Aksaray Belediye Gençlikspor: 30

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Sivas Belediyespor Kulübü, Aksaray Belediye Gençlik Kulübü'nü konuk etti. Sivas Belediyespor mücadeleyi 35-30 kazandı.

Taha Akgül Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iki takım etkili başladı. Sivas Belediyespor ilerleyen dakikalarda rakibine karşı üstünlüğünü kurdu ve soyunma odasına 15-10 önde girdi. İkinci yarıda da rakibine karşı üstün oynayan Sivas, kontrolü eline aldı ve maçı 5 sayı farkla 35-30 kazandı.

Sivas Belediyespor Kadın Hentbol Takımı bu skorun ardından puanını 6'ya çıkartarak 10. sıraya yerleşti. Aksaray ise 6 puanda kalarak 11. sıraya geriledi.

Karşılaşmayı Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç ve yönetim kurulu üyeleri takip etti.