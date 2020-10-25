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Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 35 - Görele Belediyespor: 45

Kadınlar Hentbol Süper Lig 5.

hafta müsabakasında Sivas Belediyespor, Görele Belediyespor'u konuk etti. Görele Belediyespor mücadeleyi 45-35 kazandı.


Taha Akgül Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iki takım etkili başladı. Daha sonra Görele Belediyespor rakibine karşı üstün oynadı ve soyunma odasına 20-17 önde girdi. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Görele, maçı 10 sayı farkla 45-35 kazandı.


Sivas Belediyespor'da Aslınur Çamcı kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.


Karşılaşmayı Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

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