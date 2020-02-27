Kadınlara özel elbise dikimi eğitimi aldılar

Sivas'ın Ulaş İlçesinde İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan " Kadın Elbise Dikimi" kursuna katılan 13 kadın kursiyer sertifikalarını aldı.

İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ek binasında 07 Ekim 2019 günü başlayıp 24 Ekim 2020 günü sona eren kursu tamamlayan 13 kadın kursiyer törenle sertifikalarını aldı.

İlçe Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, kursiyerlerin sertifikalarını verdi. Kaymakam Akköz törende yaptığı konuşmada "Kadınlarımız için açılan kursları önemsiyorum kurs açma konusunda halk eğitim müdürlüğümüz bu konuda çalışmakta sizlerinde yardımcı olmanız gerekmekte müdürlüğümüzden çeşitli kurs taleplerinde bulunuyoruz” dedi

Kaymakam Akköz, Kursiyerlere kursta öğrendiklerini evlerinde de devam etmelerini ve bu çalışmalarla ailelerine maddi katkı sağlayabileceklerini söyledi.