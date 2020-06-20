Kadınların emekli sanal sergiyle beğeniye sunulacak

Sivas Belediyesi, Özgecan Hanımlar Yaşam Merkezi'nde kadınların el emeğiyle ürettiği ürünler sanal sergi üzerinden vatandaşların beğenisine sunulacak.

Özgecan Hanımlar Yaşam Merkezi tarafından yıl içerisinde düzenlenen hobi ve meslek kurslarına katılan kadınların ürünlerinin yer aldığı sergi Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman'ın katılımıyla açıldı.

Sergi Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyularak ziyaret edilebilecek ya da yoğunluk yaşanmaması için oluşturulacak sanal sergi üzerinden vatandaşların beğenisine sunulacak. Özellikle ev hanımlarının boş vakitlerini değerlendirip yeni beceriler kazandığı ve aile bütçelerine katkı sağladığı el sanatları kursları, Sivas Belediyesi Hanımlar Kültür Merkezleri'nde devam ediyor. Sivas Belediyesine bağlı kültür merkezlerinde açılan kurslar, kursiyerlerin sosyal gelişimine de büyük katkı sağlıyor.

Kuran-ı Kerim, Arapça, hazır giyim, mefruşat, resim, tel kırma, rölyef, nakış, deri kösele, kuaförlük, filografi, ve cilt bakımı gibi birçok kursun düzenlendiği Bahtiyar Bostan Mahallesi Özgecan Hanımlar Yaşam Merkezi'nde yıl boyunca hazırlanan el emeği göz nuru ürünler sergileniyor.

200 adet ürünün sergilendiği alanda incelemelerde bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, “Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bir tanesi Engelliler Kültür Merkezi olmak üzere 10 adet kültür merkezimiz bulunuyor. Buralarda kadınlara farklı alanlarda kurslar veriyoruz. Bu yıl içerisinde toplamda 162 adet açtığımız kurslarımıza toplamda 5567 kişi katılım göstererek kurslarımızdan faydalandı. Normalde geçtiğimiz yıl bu dönemlerde artık yılsonu sergisi yapardık ama malumunuz ülkemizin geçirdiği Pandemi süreci nedeniyle bu sergileri artık günümüz teknolojisine uygun olarak sanal olarak gerçekleştireceğiz. Burada bir sanal sergi kurulacak. Kursiyerlerimizin hazırlamış oldukları el emeği göz nuru eserlerini sergileyip onlara kazanç olarak elde edebilecekleri satışlarına imkân bulabilecekleri bir sistem gerçekleştireceğiz. Bu kursları açarken özellikle Halk Eğitim Müdürlüğümüzün hocalarından faydalanıyoruz. Burada Halk Eğitim Merkeziyle yapmış olduğumuz işbirliğiyle bize çok büyük bir kaynak sağlamış oldu. Vatandaşlarımızın gölgesi olarak yerleştirilmiş kültür merkezlerimize teveccüh de çok fazla. Bu haftayla beraber 5567 kursiyerimizi mezun etmiş oluyoruz. İnşallah yaz dönemi boyunca bu kurslarımıza Pandemi nedeniyle devam edemeyeceğiz ama önümüzdeki sezonun başlamasıyla birlikte kurslarımıza devam edeceğiz. Ben burada emeklerini esirgemeyen emeklerini sanata dönüştüren kursiyerlerimize, hocalarımıza, kültür merkezleri çalışanlarımıza ve en önemlisi bizlere bu imkânı sağlayan Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e çok teşekkür ediyorum ” dedi.

Sergiyi ziyaret eden Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Baker, “Sivas Halk Eğitim Merkezi ve Belediyemizle işbirliği içerisinde çeşitli kurslar açıyoruz. Açtığımız bu kurslarda yılsonu sergilerimizle bütün kursiyerlerimizin yapmış olduğu ürünleri sergiliyorduk ancak içinde bulunduğumuz süreçte insanları bir araya toplayamayacağımız için sergimiz yine de açtık. Şimdi bunların çekimlerini yapıyoruz ve bunları internet ortamında halkımızla buluşturacağız. Bugün kursiyerlerimizin yaptığı el emeği göz nuru ürünleri halkımızın beğenisine sunacağız. Burada emeği geçen belediyemize, kursiyerlerimize, öğretmenlerimize tek tek teşekkür ediyoruz. Bu sıkıntılı süreçte yine bir kısmı evlerinde işlerini yaparak yetiştirdiler sergimizi güzel bir şekilde açtık ” ifadesini kullandı.