Kadir Pürlü, Türk Halk Kültürü'ne hizmet ödülüyle ödüllendirildi

Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü 'Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü' ile ödüllendirildi.

Uzun yıllardır Sivas'ta İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak görev yapan ve yaptığı başarılı çalışmalarla bilinen Kadir Pürlü Halk Kültürü Araştırmalar Genel Kurumu tarafından Türk Halk Kültürü'ne hizmet eden 13 kişi arasında gösterildi. Pürlü, 22 Aralık Cumartesi günü Türk Tarih Kurumu salonunda yapılacak olan törende ödülünü alacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü,"Ankara'da 1955 yılından bu güne faaliyet gösteren Halk Kültürü Araştırma Kurumu, 38'inci Halk Kültürüne Hizmet Ödülü kapsamında şahsımı 'Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü 2018' ödülüyle ödüllendirmiştir. Bu kadirşinas davranışlarından dolayı kurum başkanımız Prof. Dr. İrfan Ünver Nasrattınoğlu'na yürekten teşekkür ediyorum. Bu ödülü almamda dostlarımın, mesai arkadaşlarımın ve devlet büyüklerimizin büyük katkısı olduğuna inanıyor, ödülün şahsımdan öte Sivas'a verilmiş olduğunu düşünüyorum." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Pürlü, yaptığı başarılı çalışmalarla dikkat çekiyor.