Kafenin ortasından yükselen ağaç dikkat çekiyor

Sivas'ta bir işletmeci kendi eliyle diktiği salkım söğüt ağacını kesmeye gönlü el vermeyince, ağacı kafenin içerisinden geçirdi.

Sivas kent merkezinde yaşan Metin Karaoğlan 1990 yılında Sivas Belediyesi tarafından çay bahçesi olarak kullanılan alanı kiralayarak işletmeye başladı. O yıllarda işletmesinin bahçesine elleriyle diktiği salkım söğüt ağacı her geçen yıl büyüdü. 2002 yılında çay bahçesini proje değişikliğiyle kapalı kafe işletmesine çevirmek isteyen Karaoğlan diktiği salkım söğüt ağacının engeline takıldı. Büyük bir özenle bakıp büyüttüğü ağacı kesmeye kıyamayan Karaoğlan'ın aklına ilginç bir fikir geldi. Ağacın gövdesini kafe içerisinde, dallarının ise dışarıda kalabileceği şekilde işletmesini tasarlayan Karaoğlan, gözü gibi baktığı ağacını bu sayede kesmekten kurtardı. Kafeyi görenler şaşkınlığını gizleyemese de Karaoğlan, sergilediği davranışla müşterilerinin takdirini topladı. Şimdilerde ise babasından devraldığı kafeyi günümüzde işletmeye devam eden Mesut Karaoğlan, babasından kalan ağaca gözü gibi baktığını söyledi.

“İnşa sırasında ağaç dükkânımızın içerisinde kaldı”

Babasından devraldığı İş yerinin sahibi Mesut Karaoğlan, inşa sırasında ağacın dükkânın içerisinde kaldığını belirterek, “Burayı 1990'lı yıllarda babam belediyeden kiralamıştır. Kafenin içerisinde bulunan ağacı da babam dikti. Bu ağaç günümüze kadar geldi, bu ağaca sahip çıktık. Suladık, kar yağdığı zaman dibine kar koyduk bakımlarını yaktık. Bu ağacın cinsi Salkım Söğüttür, yazın gölgelik yapar. Bu ağacın güzel bir görüntüsü ve mazisi var. Bu ağaç bizimle birlikte büyüdü ve yaşlandı. Bu ağaç babam tarafından buraya dikildiği zaman bu alan boş bahçeydi, belediye burayı kapalı alan olarak inşa ettireceği zaman biz ağacı kestirtmedik. İnşaat sırasında ağaç dükkânımızın içerisinde kaldı. Büyüdü ve bu günlere geldi. Görenler ilgi gösteriyor, resim çekiniyor. Görenlerin hoşuna gidiyor. Ağaç sevgisi ve yeşile olan sevgimiz canlanıyor. Bizim dinimizde de örf ve adetlerimizde de ağaca büyük bir önem ve ilgi var. Bir otel yapmak için, bir bina inşa etmek için ağaç kesilmez. En azından ellerinden geldikleri kadar bu şekilde koruya bilirlerse dekor amaçlı daha iyi olur” dedi.

“Bu ağacı kafenin içerisinde görenler şaşırıyor”

Kafe müşterisi Burak Özpaça, kafenin içerisindeki ağacın dikkat çektiğini belirterek, “20-25 yıldır gelir gideriz bu kafeye, içerisinde ağaç vardır gördüğünüz gibi. Biz çocukken bu ağaç küçüktü şimdi bizlerle beraber büyüdü. İş yeri sahibi ağaç büyüdükçe çatının etrafını genişletiyor, ağacı kesmemek için elinden geleni yapıyor. Bu ağacı kafenin içerisinde görenler şaşırıyor, gelip canlımı diye bakıyorlar. Bu kadar binanın arasında tek bu ağaç var ve bizde müşteri olarak bakıyoruz, seviyoruz ağacı” diye konuştu.