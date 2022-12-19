Kafes'ten sonra Bekle çekimleri Sivas'ta başlıyor

Kafes filminin senaristi Bektaş Topaloğlu, filmin devamı niteliğinde ki Bekle isimli film için Sivas'ta çalışmalara başladı.

Kafes filminin senaristi Bektaş Topaloğlu ve Yapımcı Murat Cemal Fidan Sivas'a gelerek, yapılan ziyaretler neticesinde başta Sivas Valisi Yılmaz Şimşek olmak üzere STK'lardan almış olduğu desteklerle Bekle filminin hazırlıklarına başladı.

Kafes filminin finalindeki “Bekle” sahnesiyle devam filmi için beklenti oluşturmuştu ve şimdi hayata geçiriliyor. Çekilecek olan film Sivas'ta olunmayanı yapıp Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan'la birlikte, Sivas'ın kültürel ve tarihsel yönünü ön plana çıkarmayı hedefleyerek şehrin tanıtımına önemli katkı sağlayacak. Çekimleri Ocak ayında başlayacak filmin ilk teaseri Sivas'ta çekildi.

“Bir gece ansızın bir geleceğiz”

Halkın olumlu tepkileri sokaklara yansırken, filmin Senaristi Bektaş Topaloğlu şu açıklamalarda bulundu: “1980 ihtilaline farklı bir gözle bakarak, görmezden gelinen, duyulmayan, unutulmaya ve unutturulmaya çalışılan, o dönem yaşanan trajedileri konu alan Kafes filminin senaryosu yazıldıktan sonra hayat bulmuş ve beyaz perdeye yansıtılmıştır. Vizyona girdiği ilk tarih itibariyle büyük bir ilgiyle karşılanmış, seyircinin taktirini kazanmıştır. Filmin başarı kazanmasının ardından, birçok kişi bilgimiz dışında devam filmini çekmek istemiş, kendine fayda sağlamak adına girişimde bulunmuştur. Uzun cümleler kurarak, vaatlerde bulunmuşlar, masada yer almak istemişler ama, başaramamışlardır. Buna artık dur demek adına, Bekle filmi için, kolları sıvamış bulunmaktayız. Oynayan değil, masayı kuran kazanır. Uzun cümleler kurmamıza gerek yok. Büyülü hikayeler de anlatmayacağız. Bizim tek mottumuz var: Bekle. Bir gece ansızın biz geleceğiz.”