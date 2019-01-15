Kahvaltı, okul başarısı üzerinde etkili oluyor

Akdağ, akşam yemeği ile sabah kahvaltısı arasında arasında yaklaşık 10-12 saatlik bir süre geçtiğini belirterek “Vücudumuz uyurken de çalışmaya devam etmektedir. Bu süre içinde vücut, besinlerin tümünü kullanır. Yeni bir güne sabah kahvaltı yaparak başlamak, güne istekli başlamada ve verimli bir şekilde sürdürmede büyük rol oynamaktadır. Kahvaltı yapmayan çocuklarda verilen bilgileri sonradan hatırlama performansları düşmektedir. Sabah kahvaltı yapılmazsa beyinde yeterince enerji oluşamaz. Kahvaltı beyne enerji sağlamakta ve öğrenmeyi olumlu yönde etkilemektedir. Kahvaltıda yeterli protein tüketilmelidir. Özellikle süt, tahıl ve meyve tüketilmelidir. Kan şekerinin yeterli düzeyde olması, öğrenme ve anımsamayı içine alan birçok beyin ve davranış işlevlerini düzenler” ifadelerini kullandı.

Kahvaltı başarıyı etkiliyor

Akdağ, kahvaltısının çocukların gelişiminde ve okul başarısındaki rolünün unutulmaması gerektiğini belirterek, “Çocukluk döneminde kazanılan alışkanlıklar yetişkinlik dönemindeki alışkanlıkların temelini oluşturur. Kahvaltı yapma alışkanlığı edinmiş bir çocuk, öğrencilik hayatı boyunca bu alışkanlığını devam ettirme eğiliminde olacağından gelecekte sağlıklı bir yetişkin olarak hayatını devam ettirecek ve örnek olacaktır. Kahvaltıda karbonhidrat kaynağı olarak çavdar veya tam tahıl ekmekleri, sebze, meyve veya meyve suları, protein kaynağı olarak peynir, yumurta, süt ve yoğurt, yağ kaynağı olarak zeytin, ceviz, badem, fındık, bal veya pekmez gibi sağlıklı besinlerle zenginleştirilmiş bir menü tüketilmesi önerilir. Yumurta kahvaltının en önemli besinidir. Gün içerisinde tok tutar ve protein kaynağıdır. Kalsiyum kaynağı olan süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi yararlıdır. Mevsim sebzeleri kahvaltılık için yararlı bir alternatiftir. Domates, salatalık, biber gibi yiyecekler kahvaltıda çiğ olarak tüketilebilir. Yine bu sebzelerle yapılan tostlar ve omletler de tüketilebilir. Kahvaltılık tahıl ürünü buğday tüketilebilir. Tahıl ve tahıl ürünleri vitamin, mineral, karbonhidrat ve diğer besin öğelerini içerir. İçerdiği proteinin kalitesi düşük olduğundan, yüksek kaliteli proteinlerle tüketildiğinde tahılların da protein kalitesi artar. Tahılların içerdiği vitaminler E vitamininden zengindir ve oldukça önemli bir B1 vitamini kaynağıdırlar. Tahıl içerisindeki lif, vücuttaki glikoz salınımını azaltır ve kandaki şeker seviyesini kontrol altında tutar. Kuru meyveler tüketilebilir. Kuru meyvelerin faydaları üzerine yapılan araştırmalarda kuru meyvelerin yaş meyvelere oranla daha faydalı olduğu görülmüştür. Kuru meyvelerin faydaları arasında ilk sırada yüksek miktarda C vitamini içermeleri yer almaktadır. Bu nedenle özellikle de mevsimsel hastalıkların ve grip salgınlarının yaygın olduğu dönemlerde kuru meyve yenmesi bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve hastalıklara karşı bünyeyi güçlendirmesi yönünden tavsiye edilmektedir” dedi.