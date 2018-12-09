Kalbi galibiyet sevincine dayanamadı

Sivasspor Göztepe maçının ardından geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Sivassporlu taraftar Eren Dolak, bugün Sivas Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına; ailesi, Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Sivassporlu futbolcular ve sevenleri katıldı. Eren'in tabutunun üzerine Sivasspor atkısı ve forması örtüldü.

Vali Salih Ayhan cenaze sonrası yaptığı açıklamada, üzüntülerinin büyük olduğunu belirterek, “Maçta güzel bir atmosfer ve ambiyans vardı. Tam stadyumdan çıkarken bu üzücü haberi aldık. Sivasspor aşkı ile hayatını kaybeden Eren'i sevenleri ile son yolculuğuna uğurladık. Bizi çok üzdü. Hatıratına hep birlikte sahip çıkacağız. Sivas'ın ve Sivasspor'un başı sağ olsun” dedi.

Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ise yaptığı açıklamada genç yaşta geçirilen kalp krizlerine dikkat çekip, “Kalp hastalığına dikkat çekmek gerekiyor. Çağımızın en büyük sorunlarından birisi. Özellikle genç yaşta geldiği zaman sonu ölümle bitebiliyor. Son günlerde stadyumlarda bu tip sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Maalesef bu kez bizim stadyumumuzda böyle bir olay yaşandı. Çok üzgünüz” şeklinde konuştu.

Eren'in naaşı cenaze namazının kılınmasının ardından defnedilmek üzere Yukarı Tekke mezarlığına götürüldü.