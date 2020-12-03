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Kale projesi Sivas'ın çehresini değiştirecek

Sivas Belediyesi’nin, Gök Medrese ile Ulu Cami’yi bütünleştirecek Kale Projesi çalışmasında yüzde 75 seviyesine ulaşıldı.

Sivas Belediyesi'nin, Gök Medrese ile Ulu Cami'yi bütünleştirecek Kale Projesi çalışmasında yüzde 75 seviyesine ulaşıldı.


Sivas Belediyesi tarafından yürütülen Kale Projesi gün yüzüne çıkmaya başladı. Tarihi Ulu Cami ve Gök Medrese'yi bütünleştirecek olan projede, bir yandan arkeolojik kazılar devam ederken diğer yandan da alan içerisinde yer alacak mimari yapılar tamamlanma aşamasına geldi.


Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin 37 bin metrekare alan üzerinde, tarihi dokuya uygun 102 tesisin yer alacağı alanda incelemelerde bulunarak, teknik personel ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.


Birinci etabın %75'i tamamlanan proje kapsamında 83 adet günübirlik yapı, 19 adet sosyo-kültürel tesis olmak üzere toplamda 102 adet bina inşa edilecek. Toplamda 37 bin metrekare alana sahip projenin, 13 bin 500 metrekaresi inşaat alanı olurken 24 bin metrekarelik kısmı ise yeşil alan olacak.

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