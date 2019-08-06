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Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Sivas’ta özel halk otobüsü şoförü Mustafa Karasoy, otobüs seyir halindeyken kalp krizi geçiren vatandaşı hastaneye yetişirdi.

Sivas'ta özel halk otobüsü şoförü Mustafa Karasoy, otobüs seyir halindeyken kalp krizi geçiren vatandaşı hastaneye yetişirdi.


Sivas'ta, Aydoğan Mahallesi - Üniversite seferini yapan halk otobüsü şoförü Mustafa Karasoy yolcu otobüsüne binen vatandaşın fenalaştığını görerek zaman geçirmeden hastaneye hareket etti. Özel Medicana Hastanesine kısa sürede yetiştirilen genç tedavi altına alındı. Yolcu otobüsünün güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ayakta yolculuk yapan gencin biranda fenalaşarak baygınlık geçirmesi yer aldı. Yaklaşık 7 dakikada hastaneye yetiştirilen gencin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.


Sivas Özal Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Yasin Arsalan, özel halk otobüsü şoförünün yaptığı davranışın takdire şayen olduğunu belirterek en kısa sürede ödüllendireceklerini kaydetti.

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