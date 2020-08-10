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Kamil Grosicki'den Sivasspor'a ziyaret

İstanbul’da tatil yapan Sivasspor’un eski futbolcusu Kamil Grosicki, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve ekibi ile İstanbul’da buluşarak hasret giderdi.

İstanbul'da tatil yapan Sivasspor'un eski futbolcusu Kamil Grosicki, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve ekibi ile İstanbul'da buluşarak hasret giderdi.


Bir dönem DG Sivasspor'da forma giyen ve futbol hayatını ülkesi Polonya'da sürdüren Kamil Grosicki, Sivasspor'un İstanbul'daki transfer ofisini ziyaret etti. Deneyimli oyuncu Grosicki, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve teknik ekiple bir süre görüşerek hasret giderdi. Grosicki, sosyal medya hesabından Çalımbay ve ekibi ile birlikte çektirdiği ziyaret fotoğrafını paylaşarak şu notu yazdı:


“7 yıl aradan sonra Sivassporlu dostlarımla yeniden buluşmanın değeri ölçülemez.”

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