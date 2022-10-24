Kamu çalışanları Çiftçi'yi en başarılı başkan seçti

Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği (KAMU-DER), Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi'yi en başarılı belediye başkanı seçti.

Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği (KAMU-DER)tarafından yapılan anket ve saha çalışmaları sonucunda yılın en başarılı Belediye Başkanı Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi seçildi. Çiftçi, “Yılın En Başarılı İlçe Belediye Başkanı Ödülü” Ankara'da düzenlenen törenle, Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği Genel Başkanı Cevdet Baştuğ'dan aldı. Geniş katılımın gerçekleştiği programda konuşan Başkan Çiftçi, ödülü kendisine layık gören herkese teşekkür etti.