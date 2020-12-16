İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Sivas’ta kamyonetle otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandıEdinilen bilgilere göre kaza saat 21.

Sivas'ta kamyonetle otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı


Edinilen bilgilere göre kaza saat 21.00 sıralarında kent merkezi Üçlerbey Mahallesi Yahyabey Caddesinde meydana geldi. B.K. idaresinde ki 58 DA 647 Tofaş marka plakalı otomobille Y.T. idaresindeki 16 HH 038 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü B.K. , İ.B. ve M.B. yaralandı. Durumunun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.