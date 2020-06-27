“Kan bağışında bulunmak hayat kurtarmaktır”

Koronavirüs salgını nedeniyle kan bağışının azaldığını söyleyen Kaymakam Akköz, vatandaşları kan vermeye davet etti.

Kanın sürekli ihtiyaç olduğunu hatırlatan Kaymakam Akköz, “Kan bağışında bulunmak hayat kurtarmak demektir. Kaymakamlık olarak, örnek olmak, farkındalık oluşturmak ve toplum sağlığına katkıda bulunmak için Kızılay'a kan bağışında bulunuyoruz. Kan bağışı kampanyasında görev alan ve kan bağışına destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.