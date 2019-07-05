Kanada'ya gitme hayali pahalıya patladı

Sivas'ta sosyal medyada gördüğü Kanada'da çalıştırılmak üzere işçi arandığı ilanına inanarak dolandırıcıların tuzağına düşen vatandaş, 17 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı.

İddiaya göre, Bayram Kartal isimli vatandaş sosyal medyada gezindiği esnada Kanada'da çalıştırılmak üzere işçi arandığı ilanını gördü. Kartal, ilana başvuruda bulanarak verilen formda gerekli bilgileri doldurdu. İletişim bilgilerinin dolandırıcıların eline geçmesi üzerine dolandırıcılar Kartal ile iletişime geçti. Dolandırıcılar, Kartal'a vize masrafları, pasaport işlemleri, oturma izni ve uçak biletinin alınması için paraya ihtiyaç olduğunu söyledi. Kartal, dolandırıcıların istediği 17 bin lirayı dolandırıcıların banka hesabına yatırdı. Parayı yatırdıktan sonra şahıslara bir daha ulaşamayan Kartal, dolandırıldığını anlayarak durumu polise bildirdi. Kartal'ın parayı yatırdığı bankanın önüne gelen polis ekipleri, gerekli işlemler ve ifadesinin alınması için Kartal'ı polis merkezine götürdü.

Bayram Kartal, sosyal medyada gördüğü ilana inandığını ve masraflar için şahıslara 17 bin TL parayı bankadan yatırdığını söyledi. Kartal, “Yurt dışı ilanlarına inandım. Pasaport işlemleri, vize işlemleri, uçak bileti işlemleri ve benzeri yalanlara inandım. Toplamda 17 bin TL param gitti. Şuan da ben adamlardan şikayetçiyim. Parayı bankadan hesaplarına yatırdım. Şuan da şahıslara polis ekipleri ulaştı, olaya müdahale ediyorlar. İlanı sosyal medyada yayınlamışlardı. İlanı Kanada iş ilanı olarak yayınlamışlardı. Ben de inandım, imzaladım ve sonuçta oturum masrafları gibi masrafları bahane ederek 17 bin TL param cebimden çıktı” dedi.