Kangal'da 17 bin metre kara park alanı

Sivas'ın Kangal ilçesinde Kangal belediyesi tarafından oluşturulan 17 bin metre karelik yeni park alanları ile oyun alanları çocuklar için güvenli hale geldi

Sivas'ın Kangal ilçesinde göze çarpan eksiklerden olan park alanları, Kangal Belediyesinin tamamlayıp hizmete aldığı üç büyük park ile çözüldü. Yeni yapılan parklar ile Kangallılar geniş sosyal alanlara kavuşurken oyun alanları da çocuklar için güvenli hale geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, “Bizim dönemimizden önce ilçemizde çocuklarımızın sallanacağı bir tane salıncak yoktu. Yaptığımız çalışmalar neticesinde gittiğimiz mahallelerde bölgeler açısından park isteniyordu. Dedik biz ilçemize bunları yapabiliriz. Allah'a çok şükür 3 tane park yaptık ama parklar öyle 200-300 metrekare değil. En küçük parkımız 4 Bin metrekare alan üzerine oturtulmuş. Parklarımız içerisinde insanlar gelip oturup çayını kahvesini içebiliyor, kamelyalarımız var, gözlerinin önünde çocuklarının oynadığı alanları görüyorlar. Sulu zeminler var. Burada çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için kanatlı hayvanlar var” dedi.

17 bin metre kara park alanı oluşturuldu

Toplamda 17 bin metre kare alanın parka dönüştürüldüğünü ifade eden Başkan Öztürk, “Parklarımızdan birine adı 15 Temmuz şehidimiz Murat İnci'nin ismini verdik. Diğer bir şehidimiz Enes Koçak'ın ismini de diğer bir parka verdik. Orada da sulu zeminler, yapay şelaleler, kamelyalar, çocuk oyun alanları, istirahat alanları ve kenarında da insanlarımızın yürüyebileceği yürüyüş yolları var. Şehit Üzeyir Gençdoğmuş adına yapılan ve bakımsız halde olan bir diğer parkımızda ise ciddi çalışmalar yürüttük. Orayı komple elden geçirdik ve alt tarafına da bir çocuk oyun grubu yerleştirdik. Ailelerimizin düğünlerini nişanlarını yaptığı alan, insanlarımızın gelip çayını kahvesini içtiği ve çocuklarımızın orada oyun oynadığı zaman geçirdiği bir alana dönüştürdük. Toplamda 17 Bin metrekare park alanı oluşturduk ve bunların maliyeti yaklaşık 2 milyon lira” ifadelerini kullandı.