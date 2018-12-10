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Kangal'da cadde ve sokaklarda temizlik çalışması

Sivas’ın Kangal ilçesinde belediye tarafından tamamlanan altyapı çalışmaların ardından cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlatıldı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde belediye tarafından tamamlanan altyapı çalışmaların ardından cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlatıldı.


Kangal ilçesinde belediye tarafından gerçekleştirilen yatırımları devam ediyor. İlçenin büyük bölümünde gerçekleştirilen doğal gaz ve altyapı çalışmaları tamamlandı. Yapılan çalışmalarla ilçenin sorunları çözülürken, belediye temizlik ekipleri cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı.


Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, altyapı ve doğalgaz çalışmasının tamamlanmasıyla cadde ve sokakları temizlemek için çalışmaya başladıklarını söyledi.

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