Kangal'da nöbet değişimi

Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk görevini yeni başkan Kürşat Apaydın'a devretti.

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Büyük Birlik Partisi (BBP) adayı olarak seçime girip, Sivas'ın Kangal ilçesi Belediye Başkanlığını kazanan Kürşat Apaydın, bugün ilçe seçim kurulundan mazbatasını alarak AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Öztürk'ten görevi devraldı. Apaydın ilk olarak Belediye binası önünde şükür kurbanı kesti. Burada Kuran-e Kerim okunarak dualar edildi. Ardından Öztürk'ün bakamına çıkarak, görevi devralıp makama geçti.