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Kangal'da sağanak yağış hasara yol açtı

Sivas’ın Kangal ilçesinde etkili olan şiddetli yağış hasara yol açtı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde etkili olan şiddetli yağış hasara yol açtı.


Sivas'ın Kangal ilçesinde öğle saatlerinden sonra etkili olan şiddetli yağış şehir merkezinde yolların dereye dönmesine neden oldu. Caddeler sular altında kaldı. Bazı evleri su bastı, yollar hasar gördü. Pınarbaşı mahallesi Yeni Sivas Caddesinde ikamet eden Aysel İçer'e ait tek katlı evi de su bastı. Ev kullanılmaz hale geldi. Evin bahçesi göle döndü. Evde ikamet eden İçmez ailesi evlerinden çıkmakta güçlük çekti. İçer, sel sularının neden olduğu hasarının giderilmesi için yardım beklediğini belirtti.

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