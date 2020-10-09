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Kangal'dan Azerbaycan'a destek

Kangal Belediyesi, Ermenistan’ın işgali altındaki Karabağ’ın bağımsızlığı için mücadele veren Azerbaycan’a destek vermek için belediye binasının dış yüzüne Azerbaycan ve Türk bayrağı açtı.

Kangal Belediyesi, Ermenistan'ın işgali altındaki Karabağ'ın bağımsızlığı için mücadele veren Azerbaycan'a destek vermek için belediye binasının dış yüzüne Azerbaycan ve Türk bayrağı açtı.


Türkiye'de Ermenistan'ın işgali altındaki Karabağ'ın bağımsızlığı için mücadele veren Azerbaycan'a destekler sürüyor. Sivas'ın Kangal ilçesinde belediye binasının dış cephesine Azerbaycan ve Türk bayrağı açıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşat Apaydın, Türkiye ve Azerbaycan'ın iki farklı devlet ama tek bir millet olduğunu belirterek, “Azeri diye adlandırılan insanlar Türk'tür. Konuştukları dil, Azerice değil, Türkçedir. Bugün bizlerde Azerbaycanlı soydaşlarımızın yanındayız” dedi.

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