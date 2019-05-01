Kangallar için 6.5 milyonluk destek

Sivas Valiliği tarafından Kangal köpeklerinin ırkının ıslah edilmesi, üretilmesi ve pazarlanmasına yönelik hazırlanan proje için ORAN'dan talep edilen 6.5 milyon liralık destek onaylandı.

Sivas Valiliği tarafından Kangal ırkı köpeklerin turizme kazandırılmasına yönelik hazırlanan geniş kapsamlı proje için Orta Anadolu Kalkınma Ajansından (ORAN) destek talep edilmişti. Geçtiğimiz gün Sivas'ta gerçekleştirilen Oran Nisan ayı toplantısında görüşülerek 6.5 milyon liralık destek onaylandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, “Turizmde bir çeşitlilik yapalım dedik ve geçtiğimiz gün Oran Kalkınma Ajansının Nisan ayı olağan toplantısı ilimizde gerçekleştirdik. Bir projemiz var; kangal köpeğinin turizme kazandırılması, Irkının ıslah edilmesi, üretilmesi ve pazarlanması yapılmasına yönelik. Buna ilişkin yaklaşık 6.5 milyonluk bir proje teklifimiz vardı. Kalkınma ajansının geçtiğimiz gün ki toplantısında onay gördü kabul edildi. Onu da Sivas'ın gündemine taşıyarak daha görünürlüğü artırmaya çalışacağız. Hem Kangal köpeğimizi muhafaza etmek hem de pazarlamasını iyi yapmamız lazım. Bunu yaparken koordinasyonun tek merkezden yapılması gerekir. Çünkü Kangal ırkı bozulmaya yüz tutuyor. Bu değerimiz farklı yerlerde kötü amaçlarla kullanılmaya başlamıştı. Bu proje ile süreci hem valiliğimiz tek elden yönetecek hem Kangallara güzel bir mekan sağlayarak Sivas'ta bu değerimizi de korumuş olacağız. Bu tür alternatiflerle bu tür sektörel çeşitliliklerle beraber Sivas turizm de inşallah ivme kazanacak. Küçük dokunuşlarla çok büyük netice alacağız” dedi.